Eindelijk Vlaams geld voor opvang slachtoffers loverboys. “Ze kiezen er niet zozeer de knapste meiskes uit, wel de meest kwetsbare”

Antwerpen -

Twintig jaar geleden al trok de vzw Payoke, die vanuit Antwerpen strijdt tegen mensenhandel, aan de alarmbel over het probleem van loverboys. Toen was er niemand echt geïnteresseerd in het feit dat verliefde meisjes door jonge pooiers als koopwaar in de prostitutie werden gezet. “Vandaag spreekt iedereen erover, en beseft men dat we in actie moeten komen”, zegt directeur Klaus Vanhoutte.