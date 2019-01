‘Overloper’ Arents dan toch niet naar nieuwjaarsreceptie N-VA, maar laat wel speech van ‘idool’ De Wever opnemen

Ninove - “Ik ga volgende week nog naar de nationale nieuwjaarsreceptie. Ik wil de mensen daar ­onder ogen komen.” Dat zei ­ex-N-VA’er Joost Arents vorig weekend. De nieuwbakken schepen van Ninove, die met zijn controversiële overstap een meerderheid rond Guy D’haeseleer (Forza Ninove) onmogelijk maakte, zou vandaag zijn opwachting maken bij zijn oude partij. Maar Arents blijft dan toch weg, vanavond in Mechelen. Een gesprek met de provinciale N-VA-top deed hem van gedachten veranderen.

“Ze zeiden me dat ik welkom was op de receptie, maar vroegen me of ik twee keer zou willen nadenken. Op die bijeenkomst zijn er heel wat mensen die het niet eens zijn met mijn beslissing. Dat, in combinatie met alcohol, zou het feestje kunnen vergallen, klonk het.”

Volgend jaar wil hij er wél opnieuw bij zijn, “wanneer de gemoederen zijn bedaard”.

Toch zal de Ninovieter dit jaar niet volledig worden afgesneden van het evenement. Hij heeft enkele kennissen gevraagd om de speech van voorzitter Bart De Wever op te nemen. “Die wil ik niet missen. Hij is immers de reden dat ik in de politiek ben gestapt.”