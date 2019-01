Profclubs bereid om gokken aan te pakken, maar Voetbalbond en openbare omroep willen niet mee: “De VRT was precies een gokkantoor”

De voetbalclubs van ons land zijn eindelijk mee, maar de voetbalbond zelf en de VRT kunnen best nog een tandje bijsteken als het gaat over gokken. ­Beiden deden alsof hun neus bloedde, toen de Kansspelcommissie aanklopte voor een sensibiliseringscampagne tijdens het WK. “Maar na Operatie Propere Handen is het toch duidelijk: de voetbalwereld heeft een gokprobleem.”