Krant bekritiseert zijn vrouw en dus slaat ploegmaat Nainggolan hard terug: “Hoe kan je deze rotzooi schrijven?

Verlengt Mauro Icardi zijn contract of niet? Die vraag houdt de supporters van Inter al een tijdje bezig. Volgens La Gazzetta dello Sport houdt Wanda Nara, vrouw én manager van de Argentijnse goalgetter, dat tegen door hoge eisen te stellen. Maar Icardi was niet opgezet met de berichtgeving van de bekende roze sportkrant.

Icardi kwam in 2013 voor 13 miljoen euro over van Sampdoria en werd samen met ex-Standardspeler Ishak Belfodil voorgesteld als nieuwe aanwinst. Sindsdien kroonde de 25-jarige Argentijn zich twee keer tot topschutter in de Serie A en scoorde hij al 120 keer in 204 optredens voor de Nerazzurri, waar hij sinds dit seizoen ploegmaat is van Radja Nainggolan.

Zijn vrouw wil dat beloond zien met een beter contract. Lees: meer centen. Icardi verdient nu 4,5 miljoen per jaar in Milaan en dat vindt zijn manager dus te weinig. Inter zou volgens La Gazzetta een jaarsalaris van 7 miljoen geboden hebben, maar Nara zou vasthouden aan haar eis van 9 miljoen.

De sportkrant beweerde vervolgens dat Inter de houding van Nara zo beu is dat het gevraagd zou hebben aan Icardi om een nieuwe manager te nemen. Dat La Gazzetta zich ook nog vragen stelde bij haar rol als echtgenote en haar berichten op sociale media, deed het potje overkoken bij de spits.

“Waar komt dit vandaan? Hoe is het mogelijk dat La Gazzetta deze rotzooi schrijft?”, vroeg Icardi zich af op Twitter, waar hij nog in een ander bericht zijn vrouw steunde. “Ik wil benadrukken dat ik erg blij en tevreden ben met wat we tot dusver samen hebben bereikt. Daarom zal het altijd Wanda Icardi zijn die mijn belangen behartigt, tot het einde van mijn loopbaan.”

110 miljoen

Op Instagram klonk de kritiek van Icardi zo: “Aan al mijn fans die het werk van pseudojournalisten in serieuze kranten lezen. Die dingen schrijven of laten schrijven zonder enig idee te hebben van de feiten. Aan hen wil ik duidelijk maken dat ik pas verleng bij Inter als ze mij een correcte aanbieding doen. Pas daarna kunnen we over mijn contractverlenging praten en de leugens die zijn verspreid naast ons neerleggen.”

Icardi mislukte ooit bij de jeugd van Barcelona, maar keert mogelijk terug naar Spanje. Real Madrid wordt namelijk al maanden gelinkt aan de Argentijn, die in zijn huidige contract een afkoopclausule van 110 miljoen heeft staan voor niet-Italiaanse clubs.