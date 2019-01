Anderlecht bant makelaars uit spelershotel en herhaalt dat het geen zaken doet met Mogi Bayat

Op de winterstages lopen de makelaars zowat bij elke ploeg het spelershotel plat. Behalve bij Anderlecht. Daar zijn ze niet welkom, om de ­sereniteit te bewaren. Paars-wit blijft er ook bij dat het geen zaken doet met Mogi Bayat. “In de transfer van Kara werkte hij voor Nantes”, benadrukt Michael Verschueren.

Didier Frenay, Gunther Thiebaut, Thomas Troch, Frederic Avellino, Peter Smeets, Daniel Striani, Nenad Jestrovic, Stijn Françis… De makelaars zijn in Spanje om de Belgische ploegen te bezoeken, maar alleen bij Anderlecht lopen ze niet zomaar binnen en buiten. “Onze politiek is duidelijk”, aldus general manager Michael Verschueren. “Als een zaakwaarnemer mij wil zien, moet hij eerst een afspraak maken en dan ontmoeten we elkaar buiten het hotel. Dat is niet omdat sommige makelaars nu een slechte naam hebben, maar we willen gewoon rust rond onze ploeg.”

Verschueren vindt het belangrijk omdat werd gezegd dat ­Anderlecht weer zaken deed met Mogi Bayat, nu Kara is teruggekeerd. “Dat is niet waar. Een tijd geleden las ik in Het Nieuwsblad dat Nantes Kara wilde terugsturen, waarna ik contact opnam met de speler. Kara bevestigde mij dat hij niet gelukkig was en via zijn makelaar – mijnheer Gilly, welteverstaan – hebben we onderhandeld over een comeback. Pas in laatste instantie betrok Nantes Mogi Bayat erbij. Bayat heeft blijkbaar een goeie relatie met hun voorzitter Waldemar ­Kita en vertegenwoordigde de Franse club. Daarom konden we niet anders dan samenzitten, maar we zijn neutraal gebleven. Want laat me duidelijk zijn: Anderlecht doet geen zaken meer met zaakwaarnemers die in verdenking zijn gesteld. Alleen als een andere partij ons verplicht om met die mensen te onderhandelen, doen we dat.”

Vranjes weg?

Kara was wel de defensieve versterking die Anderlecht zocht. De vraag is wat er nu gaat gebeuren met Ognjen Vranjes. Die is nog ­altijd ziek, maar post wel veel op Instagram. “Hij zal zich vervelen in zijn bedje, hé”, besluit Verschueren. “Ik blijf er gevoelloos bij. Alleen is het een cruciale week waarin een nieuwe groep wordt gevormd met de nieuwe coach en Vranjes is er niet. Als dat om medische redenen is, moeten we dat respecteren. Maar het is jammer.”