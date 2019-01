Hij reed er jarenlang rond als pizzakoerier, maar vandaag moeten de bewoners van Matongé niks meer weten van de nieuwe Congolese president

Brussel -

Naar verluidt kluste Félix Tshisekedi (55) ooit bij als pizzaverkoper in de Matongé-wijk. En een verkiezing geleden, in 2011, stond de wijk in brand toen zijn vader het net niet haalde. Vandaag vind je geen aanhangers meer van de nieuwbakken president en zijn de Brusselse Congolezen boos en verdrietig om zoveel kiezersbedrog. “Voor zij die droomden van terugkeren naar hun geboortegrond is deze verkiezing een complete desillusie.”