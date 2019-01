Fred Rutten drukt meteen zijn stempel bij Anderlecht: “De voorzitter zal niet in de kleedkamer komen”

Eerst was het Coucke troef bij Anderlecht, nu is het Rutten troef. Nieuwe coach Fred Rutten (56) is nog maar drie dagen coach, maar de Nederlander laat zich al gelden. Hij is zeer aanwezig, hij weet wat hij wil en hij charmeert de spelers. Nu de fans nog overtuigen. “Misschien blijf ik wel twintig jaar bij Anderlecht.”