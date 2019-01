Bijna gelukt: een interview met Olivier Deschacht dat niet over zijn ex-club mocht gaan

Om over Lokeren te keuvelen: daar wilde Olivier Deschacht nog wel eens voor gaan zitten. Maar over zijn vorige club is alles gezegd. Dat onderwerp gaan we uit de weg. U weet wel, de recordkampioen van België waar ze in mauve en wit spelen. Een gesprek over heden en een onzekere toekomst. Zonder het A-woord. Of toch bijna.