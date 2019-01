AC Milan meldt zich weer voor Fellaini, maar is niet de enige gegadigde

Het vertrek van José Mourinho bij Manchester United heeft pijn gedaan bij Marouane Fellaini (31). Sinds Ole Gunnar Solskjaer overnam, speelde de middenvelder maar 3 minuten meer. Daarom is het niet uitgesloten dat de ­Rode Duivel Manchester nog deze winter verlaat.

Het Italiaanse AC Milan is weer in de running nadat de Milanezen ook al vorige zomer met Fellaini onderhandelden. Toen was Big Fella einde contract bij Man United, maar finaal tekende hij bij voor twee jaar met optie.

Nu zal er dus een transferprijs moeten betaald worden. Milan is trouwens niet de enige club die het dossier volgt. Ook FC Porto kijkt toe, net als het Chinese Guangzhou Evergrande.