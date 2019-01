Transfer van Mousa Dembélé naar China wordt nog moeilijk: deur Walhalla gaat langzaam dicht

Mousa Dembélé (31) is nog geen lid van het Chinese Beijing Sinobo Guoan. En het wordt allerminst makkelijk om die transfer af te ronden. Het Chinese transferreglement is immers veel strenger geworden. Het is veel ­minder evident dat Westerlingen in China ­vermogens gaan verdienen.

Chinese clubs mogen vier buitenlanders onder contract hebben, slechts drie daarvan mogen in de ­18-koppige wedstrijdselectie zitten. Beijing Sinobo Guoan heeft al drie buitenlanders en daarbij is de Braziliaanse international Renato Augusto, toevallig de doelpuntenmaker tegen België op het WK. Eerst leek het erop dat hij zou vertrekken, maar dat is niet langer het geval. Hij speelt op dezelfde positie als Mousa Dembélé. Het is nog maar de vraag of Beijing Sinobo Guoan nog een buitenlander voor die plaats gaat halen. Tenzij ­Renato Augusto alsnog vertrekt, is de kans dat Dembélé in Peking terechtkomt kleiner geworden.

Maar er is nog een belangrijkere reden waarom transfers vanuit het westen naar China minder evident worden. Het grootste struikelblok wordt de transfersom. Het is immers zo dat er sinds december weer een nieuw transferreglement is in ­China dat de geldsmijterij een halt moet toeroepen. In het nieuwe reglement staat dat elke euro die boven de zes miljoen euro voor een speler wordt betaald, ook naar de voetbalbond moet gaan. Dat wil zeggen: als een Chinese club negen miljoen euro betaalt voor een speler moet het ook nog eens drie miljoen aan de Chinese voetbalbond storten. Dus betaalt die club eigenlijk twaalf miljoen euro.

Wesley en China

In dat licht mogen we het bericht dat een Chinese club 25 miljoen euro voor Wesley wilde betalen ook als overtrokken beschouwen. Best mogelijk dat er bij Club Brugge een bod werd neergelegd, maar dat zou betekenen dat die geïnteresseerde club in totaal 44 miljoen ­euro voor Wesley moet betalen. Weinig waarschijnlijk dat een Chinese club dat wilde betalen. Sinds dit seizoen mogen de clubs uit de hoogste afdeling in China namelijk nog maar een maximumbudget van 150 miljoen euro hebben. Volgend jaar wordt dat 140 miljoen en in 2021 zakt het verder naar 110 miljoen euro. Ook de inbreng van privé-investeerders wordt beperkt tot maximaal 83 miljoen euro in 2019, 65 miljoen in 2020 en 38 miljoen in 2021. Ook daarom dat een transfer van Yannick Carrasco bij Dalian Yifang bespreekbaar is.

De verliezen die de clubs jaarlijks boeken, zijn sinds dit jaar onderhevig aan ­limieten. Voor de Chinese spelers werd ook een salarisplafond van 1,25 miljoen euro per jaar ingesteld. De buitenlanders worden daarvan gevrijwaard.

Voor Dembélé kan nog altijd veel geld klaarliggen in China, maar dan zal Tottenham hem voor een prikje moeten laten gaan.