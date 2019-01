Terugbetaling valt weg, maar helse pijnen blijven: plots komen patiënten niet meer in aanmerking voor vergoeding van neurostimulator

Het is een klein toestelletje dat aan de onderrug wordt ingeplant, maar voor pijnpatiënten kan het een wereld van verschil maken. Een neurostimulator onderdrukt de pijn én maakt hun leven draaglijker. Alleen zijn de terugbetalingsregels sinds vorig jaar veranderd, en komen velen niet meer in aanmerking. Zelfs pa­tiënten die het jarenlang wél hebben gehad. “Mijn leven is een hel geworden sindsdien.”

astgekluisterd aan een ziekenhuisbed in de living, 24 pillen per dag, en sinds kort ook geen enkel perspectief meer. Marianne Voet (59), die met haar man in Lievegem (Oost-Vlaanderen) woont, had gehoopt ...