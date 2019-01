Mechelen / Muizen -

Kris Lamon uit Muizen (Mechelen) is gepassioneerd door de olifanten in Zoo Planckendael. Iedere week trekt ze minstens één keer naar het dierenpark om de dieren te fotograferen. Die foto’s heeft ze nu gebundeld in een kalender waarvan de opbrengst naar het Qiyo-fonds gaat.