Denayer en Lyon blijven op gelijkspel steken tegen Belgen van Reims

Brussel - Lyon en Jason Denayer zijn vrijdag voor eigen supporters niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen het Stade de Reims van Thomas Foket en Bjorn Engels op de 20e speeldag in de Ligue 1. De drie Belgen stonden de hele wedstrijd op het veld. Foket pakte een gele kaart in de 83e minuut.

Voormalig Anderlecht-speler Pablo Chavarria bracht de bezoekers in de 34e minuut op voorsprong. Twintig minuten voor affluiten bezorgde Bertrand Traoré Lyon alsnog een punt.

In de stand blijft Lyon derde met 33 punten. Lille, dat eerder op de avond met 1-3 won bij Caen, is tweede met 37 punten maar heeft een wedstrijd meer gespeeld. Reims is met 27 punten terug te vinden op de zevende plaats.