Liefst vijf verkozenen in de gemeenteraad van Heist-op-den-Berg, van wie drie nieuwkomers, zijn ex-leiders bij Chiro Heist-centrum. Samen vormen ze een vriendschappelijke fractie over de partijgrenzen heen.

Met hun vijven zouden ze de derde grootste fractie kunnen vormen in de gemeenteraad. “Nu zie je wie de gemeente echt runt”, lachen ze. “Of we moeten samenspannen? Nee, we hebben elk ...