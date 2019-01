‘Ieder Kind Een Stoel’ krijgt ongelijk in rechtszaak rond plaatsgebrek Brussels onderwijs

Brussel - De organisatie ‘Ieder Kind Een Stoel’ heeft van de rechter in eerste aanleg ongelijk gekregen tegen de vier overheden die het aanklaagde voor het plaatsgebrek in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Het doel van de organisatie was dat de rechter een hoofdverantwoordelijke die het probleem zou kunnen oplossen zou aanduiden, maar dat deed die niet. ‘Ieder Kind Een Stoel’ reageert verbolgen op de uitspraak.

De rechter erkent het probleem van het plaatstekort in het Brussels Nederlandstalig onderwijs, maar stelt de organisatie in het ongelijk. Zowel de Belgische Staat, de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, als het Gemeenschapsonderwijs worden in het gelijk gesteld.

“We moesten niet over de hele lijn winnen, maar we wilden wel gehoord worden en een gegrond standpunt krijgen van de rechter. Dat gevoel hebben we helemaal niet. De hoofdverantwoordelijkheid wordt lichtjes en voorzichtig toegewezen aan de Vlaamse overheid, maar er wordt geen verantwoordelijkheid aan verbonden”, verklaart Els Lenaerts van ‘Ieder Kind Een Stoel’. De inspanningen die de verschillende overheden deden worden door de rechter erkend en als voldoende beschouwd. Een hoofdverantwoordelijke voor het plaatsgebrek en de weigeringen waarmee Nederlandstalige ouders in Brussel te maken krijgen, werd niet aangeduid.

Het opzet van ‘Ieder Kind Een Stoel’ is op deze manier mislukt en het voelt aan als een gemiste kans. De organisatie moet bovendien de gerechtskosten betalen. “Het is hallucinant dat inspanningen erkend worden, maar er nergens een verantwoordelijkheid wordt gelegd. En daarbovenop wordt ons ook nog gevraagd om rechtsplegingsvergoedingen van 13.500 euro te betalen. Dit bedrag is buitenproportioneel en daardoor voel je je als burger monddood gemaakt”, vertelt Lenaerts.

‘Ieder Kind Een Stoel’ gaat zich nu beraden over de toekomst, maar ze willen de strijd niet opgeven. Of ze in beroep zullen gaan tegen het vonnis is nog zeer onduidelijk, maar ze zullen druk blijven zetten op de overheden, klinkt het.