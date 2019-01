Politie vindt geen gegijzelde vrouwen in flat van R. Kelly

De Amerikaanse politie is vrijdag naar het appartement van de in opspraak gekomen superster R. Kelly gegaan in de Trump Tower in Chicago om na te gaan of er vrouwen gegijzeld zouden worden in de flat. Ze vertrokken zonder dat ze daar bewijzen voor hebben gevonden. Dat heeft een woordvoerder van de politie bevestigd.

De procureur van Cook County had een tip doorgegeven aan de politie volgens welke een tipgever van buiten de deelstaat had meegedeeld dat er twee vrouwen zouden vastgehouden worden in de residentie van de zanger in de Trump Tower, zei politiewoordvoerder Anthony Guglielmi aan de krant The Chicago Tribune.

Daarop werd een patrouille langsgestuurd in de Trump Tower. Zij hadden contact met de zanger en met enkele vrouwen, aldus Guglielmi. De vrouwen verklaarden dat ze er niet tegen hun wil aanwezig waren, waarop de politie oordeelde dat de aantijgingen ongefundeerd waren en ze vertrokken onverrichter zake. De advocaat van R. Kelly, Steve Greenberg, zei dat dit voorval nog maar eens aantoont dat zijn cliënt het slachtoffer is van loze beschuldigingen.

Nadat procureur Kim Foxx dinsdag een publieke oproep deed aan slachtoffers om naar buiten te komen met hun klachten tegen de zanger, waren er tientallen klachten binnengelopen, aldus een woordvoerster van het gerecht van Chicago eerder deze week.

Kelly is in het brandpunt van de publieke aandacht gekomen, nadat een documentaire op televisie werd uitgezonden waarin vrouwen de zanger betichten van seksueel misbruik. De zanger wordt er al langer van verdacht seksuele omgang te hebben gehad met minderjarige meisjes. In 2008 was er een zaak aangespannen tegen R. Kelly, omdat de zanger opnames zou hebben gemaakt van hemzelf, terwijl hij seks had met een meisje van 13 jaar. Hij ging toen vrijuit.