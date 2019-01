Bart De Wever haalt Britse komiek John Cleese door de mangel op Voka-avond

Antwerpen - De Britse comedylegende John Cleese (Monty Python) was vrijdagavond eregast op de traditionele nieuwjaarsreceptie van ondernemerskoepel Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland in de Antwerpse Stadsschouwburg. Cleese kwam er als ‘keynote speaker’ de honderden aanwezige ondernemers een lesje leren over creativiteit en deed er enkele spitante opmerkingen over de Brexit bovenop, maar Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) kreeg bij zijn inleiding eigenlijk minstens evenveel lachers op zijn hand door op zijn beurt Cleese door de mangel te halen.

Inhoudelijk bracht de Voka-avond weinig nieuws onder de zon, met voorzitter Jo De Backer die het werk van de federale regering tijdens de voorbije jaren om een meer ondernemersvriendelijk klimaat te creëren prees. De Backer wees wel op blijvende aandachtspunten zoals het grote overheidsbeslag en de discrepantie tussen de vele niet-ingevulde vacatures enerzijds en de hoge schoolverlatingsgraad en jeugdwerkloosheid anderzijds. “We hebben een investeringsregering nodig, maar ook één die het overheidsbeslag verder doet afnemen”, blikte hij vooruit naar de verkiezingen van mei. “Dat hoeft trouwens geen sociaal bloedbad te betekenen.”

De Backer was ook hoopvol over het nieuwe Antwerpse stadsbestuur, aangezien het bestuursakkoord van N-VA, SP.A en Open VLD volgens hem “veel goede elementen” bevat om met name op het vlak van onderwijs en opleiding de vele werkloze (allochtone) jongeren in Antwerpen richting arbeidsmarkt te helpen. De Wever nam de spreekwoordelijke uitgestoken hand aan en verklaarde dat de titel van het bestuursakkoord - De Grote Verbinding - ook slaat op het dichten van de kloof tussen arbeidskrachten en industrie.