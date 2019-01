Amsterdam legde prins Bernhard een dwangsom op

Amsterdam heeft de Nederlandse prins Bernhard vorig jaar een dwangsom opgelegd, omdat een van zijn panden werd verhuurd aan te veel mensen zonder dat daar een vergunning voor was. Dat schrijft Het Parool. De krant vroeg documenten op met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

De prins en zijn zakenpartners kregen verschillende waarschuwingen van de gemeente. Ze ontkenden daarvan te weten, omdat naar hun zeggen zowel de verhuur van de panden als de afhandeling van de post was uitbesteed.

Na een aantal aangetekende brieven die niet tot legalisering van de situatie leidden, volgde een “voornemen tot een last onder dwangsom”, waarna daadwerkelijk een dwangsom werd opgelegd, aldus Het Parool. De prins is privé en als aandeelhouder van vastgoedbedrijf Pinnacle een van de grootste vastgoedbeleggers in Amsterdam.