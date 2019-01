Wetenschappers ontrafelen een van de grootste mysteries rond Paaseiland

Het was lang een van de grootste mysteries rond Paaseiland: werden de enorme ‘Moai’ lukraak ergens neergepoot of was er wel degelijk een reden waarom de beelden staan waar ze staan? En wat was die reden dan? Na jaren onderzoek menen wetenschappers eindelijk het antwoord te hebben gevonden.

Polynesische zeevaarders kwamen ongeveer 900 jaar geleden toe op Paaseiland, een eiland in de Grote Oceaan op ruim 3.700 kilometer afstand van Chili. Ze bouwden meer dan 300 platformen (‘Ahu’) en bijna 1.000 tufstenen beelden (‘Moai’). Een knap staaltje, als je weet dat sommige monolieten tot 9,5 meter hoog zijn.

De bouwers dachten ook goed na over de locatie van de beelden, zo blijkt uit een nieuwe studie die onlangs gepubliceerd werd in het wetenschappelijk vakblad Plos One. “De Moai werden gepositioneerd in de buurt van het belangrijkste levensmiddel dat er is: vers water.”

Opmerkelijk, gezien het eiland geen stromen of bronnen heeft. “Maar de ahu’s werden geplaatst op locaties waar water naar beneden sijpelde om vervolgens naar de oceaan te stromen. Daardoor ontstond bij laagtij dan een zoetwaterstroom in de zee. Zilt water, maar drinkbaar. De beelden dienden als wegwijzers, om aan te tonen waar er drinkbaar water te vinden was”, zegt antropoloog en medeauteur van de studie Carl Lipo.

Nu willen de onderzoekers te weten komen waarom de beelden zo’n omvang hebben. “Als ze alleen dienden als wegwijzer, dan hadden veel kleinere constructies ook volstaan. Maar in de plaats staken ze enorm veel tijd en energie in de bouw van de Moai. Waarom?”