Al 18 doden na brand in ontwenningskliniek in Ecuador

Het aantal doden na de brand in een ontwenningskliniek in Guayaquil, in het Zuid-Amerikaanse Ecuador, is zaterdag verder opgelopen naar achttien. Er zijn ook acht gewonden. Dat maakten de hulpdiensten bekend.

Zeventien mensen stierven door verstikking. Het achttiende slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Meer dan zestig brandweerlui werden ingezet om het vuur te bestrijden.

In de kliniek worden mensen met een drugs- of alcoholverslaving behandeld. Volgens de gouverneur van de provincie Guayas verbleven er tussen de dertig en veertig mensen op het moment van de brand. Volgens een anonieme getuige waren er echter meer dan vijftig patiënten aanwezig. “Meer dan de helft is toch kunnen ontsnappen uit de brand, omdat ze een muur hebben ingebeukt”, aldus de getuige.

Volgens lokale media had de kliniek geen officiële licentie. Dat kon de gouverneur niet bevestigen. De directie van de kliniek is alleszins opgepakt. “De verantwoordelijken zijn opgepakt. We kunnen niet toelaten dat de dood van onschuldigen ongestraft blijft”, aldus president Lenin Moreno op Twitter.