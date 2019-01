Na de geruchten nu ook de bevestiging: AS Monaco wil met Michy Batshuayi derde Rode Duivel binnenhalen

Eerder deze week werd duidelijk dat Michy Batshuayi geen toekomst meer heeft bij het Spaanse Valencia. Batsman speelde daar in de eerste seizoenshelft op huurbasis, maar mag beschikken. De spits zou echter in de belangstelling staan van AS Monaco en na dewilde geruchten volgt nu ook de bevestiging: Monaco wil Batshuayi.

Het is nog onduidelijk of het om een definitieve overstap gaat, maar bij Monaco lijkt men eerder te neigen naar een uitleenbeurt. Bij de club uit het prinsdom zou Batshuayi herenigd worden met Thierry Henry, de voormalige assistent-bondscoach van de Rode Duivels. Monaco zou volgens de laatste geruchten in onderhandeling zijn met Batshuayi’s zaakwaarnemer. Er moet ook nog een akkoord gevonden worden met Chelsea, de moederclub van Batshuayi. Vrijdag meldden verschillende buitenlandse media al dat Batshuayi nadrukkelijke interesse had van Monaco.

