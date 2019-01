Ook Nederlandse politie zoekt naar bestuurder die doorreed na dodelijke aanrijding met ‘geel hesje’ in ons land

De Nederlandse politie kijkt mee uit naar de vrachtwagen die vrijdagavond vanuit het Belgische grensplaatsje Wezet (Visé) bij Eijsden doorreed na het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Daardoor kwam een 50-jarige actievoerder in een geel hesje om het leven. Die overleed ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde tijdens een blokkade van de snelweg naar Maastricht door zo’n 20 gele hesjes. De toegesnelde Belgische politie vroeg de trucker zijn vrachtwagen even verderop op een parkeerplaats neer te zetten, maar in plaats daarvan ging de chauffeur ervandoor. Volgens de zender RTBF had de vrachtwagen een Nederlands kenteken.

Een woordvoerster van de politie in Limburg zei zaterdagochtend dat ook in Nederland “in samenwerking met de Belgische collega’s wordt uitgekeken naar de vrachtwagen”. Volgens haar heeft de Nederlandse politie van de Belgen “bepaalde kenmerken” van het voertuig gekregen op basis waarvan ze ernaar uitkijken. Welke dat zijn, wil ze niet zeggen.