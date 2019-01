En plots duikt de naam van Trump op bij duurste echtscheiding ooit

Het wordt ongetwijfeld de duurste scheiding ooit, en nu mogelijk ook een van de meest smeuïge. Volgens de tabloid National Enquirer is er een minnares in het spel bij de “vriendschappelijke” scheiding die multimiljardair Jeff Bezos (54) eerder deze week aankondigde. Dat de National Enquirer goede banden heeft met president Trump, een gezworen vijand van de Amazon-topman, maakt het verhaal nóg interessanter.

Woensdag kondigde Amazon-topman Jeff Bezos – met 136 miljard dollar (118 miljard euro) de rijkste man op aarde – zijn scheiding van zijn vrouw MacKenzie (48) aan op Twitter. Na 25 jaar gaan ze als vrienden uit elkaar, zo klonk het. Maar die versie werd na enkele uren al in twijfel getrokken door de tabloid National Enquirer. Het blad blokletterde dat Bezos “betrapt werd toen hij zijn vrouw bedroog met de echtgenote van een Hollywoodmagnaat”. Hij zou al maanden een relatie hebben met het voormalige nieuwsanker Lauren Sanchez (49), die hij in 2016 op een Hollywoodfeestje had ontmoet. De National Enquirer zou het koppel al vier maanden in de gaten houden en hen gevolgd zijn op intieme dinnerdates, en in verborgen liefdesnestjes. Het blad citeerde ook gretig uit het sms-verkeer tussen te twee.

Volgens een van de advocaten van de multimiljardair is er geen sprake van overspel, omdat het koppel al langer uit elkaar was. Toch rijst de vraag of Bezos onder druk werd gezet door de tabloid om met de scheiding naar buiten te komen.

Typisch doelwit

Dat een tabloid met het verhaal komt aanzetten, is op zich niet verwonderlijk. Multimiljardair Bezos is een typisch doelwit. Maar dat uitgerekend de Na­tional Enquirer met de minnares op de proppen kwam, is volgens de Amerikaanse media geen toeval. Bezos is een gezworen vijand van president Trump, en uit vaak kritiek op zijn beleid. Bovendien is hij eigenaar van The Washington Post, een krant die niet meteen in het Trump-kamp zit. En laat de National Enquirer nu net zeer goede banden hebben met Trump. Zo hielp het blad hem al verschillende affaire-verhalen de kop indrukken.

Of Trump rechtstreeks iets met de aanval op Bezos te maken heeft, is verre van zeker. Volgens Amerikaanse media zou het ook kunnen dat Trumps goede vrienden bij Na­tional Enquirer hem een gunst wilden bewijzen door zijn grote vijand op de voorpagina te kijk te zetten.