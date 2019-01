Vlaams merk van ‘elegante’ borstvoedingsbeha’s failliet

Mammae, een Limburgs merk van borstvoedingsbeha’s, is failliet verklaard. De oprichters werden bekend dankzij het tv-programma ‘De Bedenkers’.

In 2009 ontwierpen Martine Boonen en Eva Boonen hun eerste borstvoedingsbeha die moeders toelaat om hun baby op een elegante en discrete manier te voeden. Mammae won meteen de publieksprijs in het tv-programma De Bedenkers.

Beaunen, zoals het bedrijf achter Mammae heet, groeide snel. Onder meer dankzij de steun van BV’s als Erika Van Tielen en Ann Van Elsen. De beha’s werden niet alleen in België, maar ook in een tiental andere landen verkocht. Toch bleef een echte doorbraak uit, en wat rendabiliteit betreft kwam Mammae in zwaar weer terecht. Donderdag trokken de zaakvoerders naar de rechtbank om de boeken neer te leggen. Vier medewerkers verliezen hun job.