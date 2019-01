Na drie maanden wist Jayme te ontsnappen aan haar ontvoerder: “Help me, alstublieft. Ik weet niet waar ik ben”

18 oktober 2018. De Verenigde Staten worden geschokt door het nieuws van een dubbele moord in Wisconsin. Een koppel was thuis doodgeschoten en van hun dertienjarige dochter Jayme Closs was geen spoor meer. Tot afgelopen donderdag, drie maanden later, toen het meisje levend gevonden werd. Ontsnapt uit de klauwen van haar ontvoerder, die enkele minuten later opgepakt werd. Dit weten we al van de verdwijningszaak die de VS drie maanden lang in de ban hield.

Jeanne Nutter, een lerares, was donderdag rustig op wandel met haar hond toen ze plots op straat werd aangesproken door een verward, onverzorgd, mager meisje. Ze droeg schoenen die duidelijk te groot waren voor haar. “Help me, alstublieft. Ik weet niet waar ik ben.”

Dat meisje was Jayme Closs. De dertienjarige was enkele minuten eerder ontsnapt uit een huis in Gordon, een klein dorp op ruim 100 kilometer van haar woonplaats Barron. Ze was er drie maanden lang opgesloten door haar ontvoerder, de 21-jarige Jake Thomas Patterson, maar had weten te ontsnappen. Zodra de lerares doorhad wie ze voor zich had, contacteerde ze de politie en nam ze het meisje mee naar haar huis. Elf minuten later - dankzij een beschrijving van de wagen die Jayme gaf - konden de agenten Patterson al in de boeien slagen.

“Zij is de heldin van het verhaal”

“We hebben haar levend gevonden”, kondigde lokale sheriff Chris Fitzgerald donderdag trots aan op een persconferentie. “Maar zij is de echte heldin van het verhaal. De wil om te leven, de kracht en de moed om te ontsnappen… En dat voor een dertienjarige. Geweldig.” Hetzelfde verhaal bij FBI-agent Justin Tolomeo: “In zaken zoals deze hebben we meestal een big break nodig. In dit geval kwam die doorbraak er dankzij Jayme zelf.”

Volgens de speurders was Jayme “het enige doelwit” van Patterson en vermoordde hij haar ouders alleen zodat hij haar kon ontvoeren. Waarom hij het echter op haar gemunt had, is nog niet duidelijk. De twee kenden elkaar niet en hadden ook geen contact via sociale media. Momenteel wordt het meisje nog altijd ondervraagd over de feiten en krijgt ze ook een mentale evaluatie. Volgens haar tante, bij wie Jayme nu inwoont, doet het meisje “het zo goed als mogelijk in deze omstandigheden”.

Hoe Jayme precies is kunnen ontsnappen, is nog niet duidelijk. Wel bekend is dat ze van Pattersons afwezigheid gebruikmaakte om weg te lopen. Op het moment van zijn arrestatie was hij aan het rondrijden in de buurt, vermoedelijk op zoek naar haar.

Foto: AP

Foto: AFP

Wie is de verdachte?

Jake Thomas Patterson is een 21-jarige werkloze uit Gordon. Hij heeft geen strafblad in de staat Wisconsin, aldus de sheriff. Mogelijk had hij in het verleden wel gewerkt in Barron, maar voorlopig is niet duidelijk hoe hij Jayme in het vizier kreeg. “Hij deed er alles aan om uit beeld te blijven. Hij scheerde zich onder meer kaal: om niet herkend te worden én om geen DNA-materiaal achter te laten in de woning. Hij bereidde zich ook minutieus voor op de ontvoering.” Buren omschrijven hem als “een stille jongen”.

Bij een huiszoeking werden meerdere wapens gevonden, inclusief de shotgun die hij vermoedelijk gebruikte bij de moord op Jayme’s ouders.

Jake Thomas Patterson. Foto: AFP

Sheriff Chris Fitzgerald brengt op een persconferentie het nieuws dat Jayme Closs levend gevonden is. Foto: AFP

Hoe werd Jayme ontvoerd?

Jayme Closs was vermist sinds maandag 15 oktober van vorig jaar. Die dag kregen de hulpdiensten een noodoproep vanuit haar woning. Ze kregen niemand aan de lijn, maar besloten toch langs te gaan. Na vier minuten waren ze al ter plaatse, maar ze waren duidelijk te laat. In de woning troffen ze de lichamen aan van James en Denise Closs. Allebei doodgeschoten. Van dochter Jayme was geen spoor. Van de dader en een moordwapen evenmin.

Foto: REUTERS