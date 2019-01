Zestiende-eeuws schilderij (mogelijk van Michelangelo) gestolen uit Sint-Ludgeruskerk in Zele

Zele - Er werd vrijdagochtend, tussen 5 en 6 uur, ingebroken in de Sint-Ludgeruskerk in Zele. De dieven maakten het zestiende-eeuwse schilderij ‘Heilige Familie’ buit. De politie heeft nu op vraag van het Oost-Vlaamse parket volgend opsporingsbericht verspreid.

“De afmetingen van het schilderij zonder kader zijn 145 x 99 centimeter”, meldt het opsporingsbericht. “Het kunstwerk zou op korte termijn onderzocht worden door een Italiaanse specialiste om na te gaan of het van de hand van Michelangelo of één van zijn leerlingen zou zijn. Dat zou de waarde van het stuk uiteraard gevoelig verhogen.”

De dief is de kerk binnengegaan via de sacristie, aldus de politie. “De cilinder van de groene buitendeur werd afgebroken. De donderdagochtend voor de feiten werden tussen 5 en 5.20 uur verdachte handelingen opgemerkt aan beide toegangsdeuren aan de achterkant van de kerk.”

Een getuige kon een beschrijving geven van een verdacht persoon. Het zou gaan om een jongeman van 17 à 20 jaar. Hij droeg donkere kledij met een grijze kap en had een donkere rugzak bij zich die hij in zijn handen droeg. Nadat hij beweging zag, is hij te voet weg gestapt in de richting van De Deckerstraat.

De onderzoekers zijn op zoek naar getuigen die verdachte handelingen hebben gezien in de omgeving van de Sint-Ludgeruskerk in Zele. Alle informatie over deze diefstal en de identiteit van de daders is welkom bij de speurders op het gratis nummer 0800/30.30.0, of via opsporingen@police.belgium.eu.