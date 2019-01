Lokeren heeft Tsjechische spits bijna beet

Lokeren, dat vandaag terugkeert uit Spanje, heeft zijn beoogde centrumspits bijna beet. Doordat de Crotone-aanvaller Simy niet los te weken viel, richtte het zich op een doelwit van vorige zomer. Toen mocht Jakub Reznicek niet weg bij Viktoria Plzen. Nu wel, want een basisstek heeft hij niet. In principe legt de 30-jarige Tsjech maandag medische tests af en sluit hij aan op training.

Op basis van zijn parcours lijkt Reczinek geen Jan Koller. Drie seizoenen geleden maakte hij 13 goals voor Zbrojovka Brno, maar verder haalde de 1,86 meter grote aanvaller nooit tien stuks in één seizoen. Bij de Tsjechische topclubs was hij nooit titularis, caps verzamelde hij niet en in het buitenland speelde hij evenmin. Zijn landgenoot Lukas Marecek is positief. “We speelden samen bij de Tsjechische beloftenploeg en bij Sparta Praag. Jakub is een spits die we kunnen gebruiken. Hij is snel, sterk in de duels en kan een bal bijhouden. Dat is het type dat we nodig hebben. Dat hij niet zo vaak scoort? Hij kan een goal maken, hoor. Hij kan ons in eerste houden. Ik zal hem moeten helpen en dat heeft hij me ook al gevraagd. Hij heeft nooit buiten Tsjechië gespeeld en zal nog Engelse les moeten volgen.”