Standard stapt naar FIFA voor miljoenen van transfer ex-speler

Standard stapt naar de Wereldvoetbalbond FIFA om het geschil met Las Palmas rond ex-speler Jonathan Viera op te lossen. De Spaanse club is de Rouches nog 2,3 miljoen euro verschuldigd.

De Spaanse middenvelder vertrok in 2015 van Luik naar Las Palmas, dat 1 miljoen euro betaalde. Standard wist ook een doorverkooppercentage van 20 procent te beginnen. Toen het Chinese Beijin Guoan de speler begin vorig jaar voor zo’n 11 miljoen euro overnam, was dat een onverwachte opsteker voor de Luikse club. Ze konden immers cashen voor een speler die in België nooit is doorgebroken. Maar elf maanden later heeft Las Palmas het verschuldigde bedrag nog steeds niet overgemaakt, waardoor de Rouches besloten een arbitragezaak bij de FIFA aan te spannen.