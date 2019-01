Identiteit chauffeur die geel hesje doodreed gekend

De bestuurder van de vrachtwagen die vrijdag omstreeks 19 uur een van de actievoerende gele hesjes doodreed ter hoogte van een actie op de E25 in Wezet (Visé), is geïdentificeerd. Dat heeft de woordvoerster van de federale politie Sarah Frederickx zaterdagmiddag bevestigd.

Details over de identiteit van de vrachtwagenchauffeur worden evenwel niet gegeven. De man wordt nog altijd opgespoord. Ook zijn nationaliteit wordt niet meegedeeld. De man reed met een vrachtwagen die in Nederland is ingeschreven. De opsporing gebeurt van de man ook in samenwerking met de Nederlandse politie.

