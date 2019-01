Schooldirecteur legt uit waarom hij klimaatactie steunt, maar toch sancties uitdeelt aan spijbelende leerlingen

Met 3.000 waren ze afgelopen donderdag, de scholieren die spijbelend naar Brussel waren afgezakt voor een ambitieuzer klimaatbeleid. In een opiniestuk in De Standaard licht directeur Jan Maddens van het Pius X-instituut in Antwerpen toe hoe hij de klimaatzaak steunt, maar toch sancties zal uitdelen aan de deelnemers.

Bij de organisatie heerste donderdag euforie over de opkomst, want ze waren al blij geweest met 20 aanwezigen. Uiteindelijk werden het er 3.000. Leerplichtige scholieren die op straat kwamen voor het milieu. En die straf riskeerden, omdat ze zonder wettige reden de lessen verzuimden.

“Onze school heeft gedreigd met strenge straffen”, sprak een 16-jarige deelneemster uit het vijfde middelbaar aan het Heilig Pius X-instituut. Iets wat directeur Jan Maddens van Pius X nadien meteen ontkende, en dit weekend verder toelicht in een opiniestuk in De Standaard.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Foto: Kristof Vadino

“Ruim een kwart van onze leerlingen uit de derde graad bleef donderdag weg van school om in Brussel te gaan betogen voor meer aandacht voor het klimaat”, legt Maddens uit. “Zij gaven gevolg aan de oproep van enkele jongeren om te ‘spijbelen voor het klimaat’.”

“Deze leerlingen stellen een krachtige daad van verzet: zij negeren opzettelijk hun plicht om op school aanwezig te zijn en stuurden een duidelijk signaal uit naar de overheid. Onze school heeft respect voor deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Deze leerlingen namen zelf het initiatief, mobiliseerden zelf hun klasgenoten, organiseerden zelf de verplaatsing naar Brussel.”

Actie niet ondergraven

Een blijk van steun voor de spijbelende leerlingen, lijkt het. Maar toch weigert hij toestemming te geven voor hun afwezigheid. “Als de school toestemming geeft is er niet langer sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid en ondergraven we de actie. Wij willen leerlingen de gelegenheid bieden om hun volle verantwoordelijkheid te nemen voor hun actie. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook zelfstandig de gemiste lessen inhalen en mogelijke sancties erbij nemen.”

“Schooluitval en ongewettigde afwezigheid zijn ernstige problemen, waar ook onze school mee geconfronteerd wordt. Wij volgen spijbelaars dan ook strikt op”, klinkt het verder. “Niet met ‘strenge straffen’ of ‘schorsingen’, maar in de eerste plaats met gesprekken en overleg met alle betrokken partijen. En ook sancties. Maar het spreekt voor zich dat wij leerlingen die deelnemen aan deze actie blijven verwelkomen en steunen. Want er is geen planeet B.”