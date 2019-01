Gele rozen voor doodgereden ‘gele hesje’ Roger

Een vijftigtal gele hesjes heeft zaterdagochtend actie gevoerd in Namen, zo meldt de politie. De Naamse hesjes zijn inmiddels onderweg naar Bergen, waar ze zullen deelnemen aan een manifestatie die om 14 uur start. In Luik werden er gele rozen uitgedeeld, om hulde te brengen aan Roger B., de man die vrijdagavond in Wezet werd doodgereden tijdens een actie.

In Namen werd actie gevoerd op verscheidene rotondes. Ook weerklonk het lied van de Italiaanse revolutionairen ‘Bella Ciao’ . Intussen werden pamfletten met hun eisen uitgedeeld aan automobilisten. Die werden ook opgeroepen om zich bij de gele hesjesbeweging te voegen. Volgens de politie verliep de actie rustig.

Om 12.30 uur liep de actie in Namen af. Een deel van de actievoerders trok dan in konvooi naar Bergen. Daar wordt een groot aantal gele hesjes verwacht tegen 14 uur.

Gele rozen voor Roger

Een honderdtal mensen is zaterdag rond 14 uur samengekomen aan het treinstation van Luik-Guillemins en heeft er gele rozen uitgedeeld aan de demonstranten van de gele hesjes, die in de loop van de namiddag een stille mars door het centrum van Luik houden. Met de rozen, en met kaarsen op een tafel, herdenken de gele hesjes de overleden Roger. De weduwe van het slachtoffer is ook ter plaatse.

Drie Belgen overleden sinds begin beweging

Sinds het begin van de beweging van de gele hesjes, begin november, hebben drie Belgen bij aan de beweging gerelateerde incidenten het leven verloren. Het jongste slachtoffer, Roger B. uit Luik, viel vrijdagavond. Hij is het eerste slachtoffer onder de actieve demonstranten. De twee andere doden, autobestuurders, vielen allicht nadat zij verrast werden door blokkadeacties. Die twee andere slachtoffers vielen halfweg de maand december. Het ging om een vijftiger uit Solre-sur-Sambre en een in 1966 geboren vrachtwagenchauffeur uit het Bergense die in Doornik het leven liet.