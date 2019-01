Commotie in Engelse tweede klasse: FA opent onderzoek nadat ploeg Frank Lampard bespioneerd wordt door rivalen

De laatste dagen was er in Engeland flink wat te doen rond een incident in The Championship, de Engelse tweede klasse. Marcelo Bielsa, de trainer van Leeds United, gaf vrijdagavond toe dat hij iemand naar Derby gestuurd had om daar het team van coach Frank Lampard te bespioneren voor de wedstrijd van vrijdagavond. De man, die zich op mysterieuze wijze rond het veld bevond, werd echter opgemerkt.

Het incident deed zich voor op donderdagmiddag. Toen de verdachte man rond het trainingscomplex van Derby County werd opgemerkt, werd de politie opgetrommeld en moest coach Frank Lampard de training even stilleggen. Er werden geen arrestaties verricht, maar de auto van de verdachte werd terug getraceerd naar Leeds United.

Voor de wedstrijd gaf Leeds-coach Marcelo Bielsa toe dat hij achter de spionage zat. “Het klopt dat er daar iemand van ons was. Ik ben de enige schuldige in deze zaak. Ik heb niemand bij de club om toestemming gevraagd. Het doet er niet toe of dit al dan niet illegaal is, het gaat over juist of fout. Voor mij is het genoeg dat Frank Lampard en Derby het niet juist vonden.”

Lampard en Bielsa hadden voor de match gepraat. “Lampard zei me dat ik de regels van de fair play niet had gerespecteerd en dat ik me had misdragen. Ik heb een andere visie daarop, maar het belangrijkste is wat hij ervan denkt. Ik praat het niet goed, maar ik gebruik deze tactiek al sinds de kwalificaties met Argentinië voor de Wereldbeker van 2002. Het is niet illegaal, maar we doen het publiekelijk en praten erover in de pers. Sommigen vinden dat het kan, anderen niet.”

Leeds United won vrijdagavond het duel tegen Derby County met 2-0. Het kan zomaar een cruciale zege zijn: Leeds is immers leider in The Championship, Derby is zesde en kon bij winst tot op vijf punten genaderd zijn. De FA (Engelse voetbalbond) onderzoekt het incident.