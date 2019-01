18-jarig model was in Parijs voor Fashion Week en helpt hotelgasten na explosie bakkerij: “Ik dacht dat het een aanslag was”

Het 18-jarig model Destiny Imade was in Parijs voor Fashion Week op het moment van de explosie in een bakkerij. Hij lag nog in zijn hotelkamer te slapen toen enkele meters verderop de bakkerij ontplofte. “Ik dacht eerst dat het een aanslag was”, vertelt hij aan De Telegraaf. Destiny hield het hoofd koel, twijfelde geen seconde en hielp de andere hotelgasten naar een veilige plek.

Destiny had zich zijn eerste castingdag voor Paris Fashion Week vast anders ingebeeld. Hij lag die ochtend rustig in bed in zijn hotelkamer die uitkeek op de bakkerij. “Ik dacht eerst dat het aanslag was”, vertelt het jonge model aan De Telegraaf, “maar meteen daarna: dan had ik wel schoten gehoord”.

In de gangen van het hotel heerste chaos. Destiny twijfelde niet, grabbelde enkele spullen mee, deed een handdoek om zijn middel en liep op blote voeten de gang door. Het glas op de vloer deerde hem niet. Hij klopte op alle deuren om andere gasten te waarschuwen. Hij zag er ook man met een bebloed gezicht die hem meetrok terwijl hij om hulp riep. “Ik zag dat zijn vriendin op bed lag. Ik weet niet of ze dood was, maar haar gezicht lag in het matras en er was veel bloed. Ik kende het Franse alarmnummer niet, maar rende op blote voeten door de glasscherven naar beneden. Daar waarschuwde ik de brandweer dat ze naar boven moesten om die vrouw te gaan helpen.”

De gebeurtenissen hebben een diepe indruk gemaakt op het jonge model. Hij zag naar eigen zeggen vreselijke dingen en hoopt dat de vrouw onder het puin het gehaald heeft. Hij vertelt nog aan De Telegraaf dat hij heel veel geluk heeft gehad. “Mijn kamer was maar een paar meter van de ontploffing. Ik dankte God. Er kwam een man naar me toe en toen kwamen de tranen. Ik belde mijn moeder en daarna mijn agentschap.”

The show must go on, dus is Destiny iets later op de dag nog naar de casting gegaan. “Ik vond toch de rust. Als het een aanslag was geweest, zou ik direct zijn teruggegaan naar Nederland. Maar dit was een ongeluk.”