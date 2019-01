Exclusieve Porsche haalt waanzinnige toeren uit op rotonde: politie zoekt bestuurder

Roeselare - De politie van Roeselare is op zoek naar de bestuurder van een paarse Porsche die op een rotonde waanzinnig te keer gaat met zijn exclusieve wagen. De exploten van de man werden wellicht door een handlanger gefilmd en circuleren sinds enkele dagen op sociale media.

De beelden zijn gemaakt op een rotonde vlak bij de chipsfabriek Poco Loco, langs de vaart in Roeselare. Op het filmpje is te zien hoe de Porsche aan het ‘driften’ gaat en zo het hele rondpunt afscheurt. De politie van de zone RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede) kreeg langs verschillende kanalen melding van de feiten, zegt Carl Vyncke van de dienst Verkeer.

“Uiteraard gaat het om roekeloos rijgedrag, je ziet ook hoe er vlak voordat de Porsche arriveert ook nog een andere wagen op het rondpunt passeert. De bestuurder bracht niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar.”

De bewuste beelden werden via verschillende Whatsapp-groepen uitgewisseld, en de politie is op zoek naar de persoon die het filmpje als eerste gepost heeft. “Zo krijgen we er zicht op wanneer de feiten plaatsvonden, maar we denken dat het zeer recent gebeurd moet zijn. Een van de afgelopen dagen.”

Volgens Vyncke kreeg de politie ook al enkele tips binnen en weten min of meer in welk milieu ze de bestuurder moeten situeren. “We sporen hem actief op en hopen hem zo snel mogelijk te kunnen verhoren.”

Wie info heeft over de Porsche of de bestuurder kan dat kwijt bij politiezone Riho op 051 26 26 20.