Enorme verkeerschaos na grondverzakking nabij Ikea Wilrijk: “Veel hinder, mijd de omgeving”

Wilrijk - Op de Boomsesteenweg ter hoogte van Ikea Wilrijk is er zware verkeershinder door een grondverzakking. Dat meldt de politie. “Stel uw vertrek uit, mijd de omgeving.” Volgens het Vlaams Verkeerscentrum verlies je daar intussen al 45 minuten.

“De uitrit naar de Boomsesteenweg kan niet worden gebruikt. We raden iedereen die wil vertrekken aan om hun verplaatsing uit te stellen, want de straten in de wijde omgeving zijn dichtgeslibd”, zeg Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Wie toch wil of moet vertrekken, moet de uitgang aan de achterzijde gebruiken. Maar grote vertragingen zijn zo goed als onvermijdelijk.”

#A12 In Wilrijk verlies je 45 minuten door shoppingverkeer en wegenwerken op de N177. Vanuit Brussel naar Antwerpen kies je beter voor de E19. pic.twitter.com/PcpIz3OVQF — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) January 12, 2019

De herstelling van de verzakking zou pas morgen of maandag kunnen plaatsvinden. De parking van Ikea is niet bereikbaar vanaf de A12. Wie zijn voertuig op dit moment op de parking van Ikea heeft staan kan ook niet wegrijden via de A12, waardoor alles vast komt te zitten.

Wat de grondverzakking veroorzaakt heeft, is momenteel niet duidelijk.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM