Pech voor Sevilla: spits Nolito drie maanden out met kuitbeenbreuk

Sevilla zal de komende drie maanden niet op zijn Spaanse international Nolito kunnen rekenen. De 32-jarige spits liep op training een kuitbeenbreuk op. Dat maakte zijn club zaterdag bekend.

De blessure betekent een ernstige aderlating voor de nummer drie van La Liga. Afgelopen woensdag was Nolito in de met 3-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen Athletic Bilbao nog goed voor een doelpunt en twee assists. Wellicht zal trainer Pablo Machin de net van Barcelona overgekomen Munir El Haddadi nu sneller dan voorzien in zijn elftal moeten integreren.