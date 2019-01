Aparte bezinningsruimtes in UGent niet ter stemming voorgelegd

Gent - De raad van bestuur van de UGent heeft vrijdag niet gestemd over het diversiteitsplan, waarin onder meer is opgenomen dat in alle gebouwen van de universiteit ruimtes worden gecreëerd waarin studenten of medewerkers kunnen bidden of bezinnen. Dat heeft een woordvoerster van de UGent gemeld.

Donderdag lekte in Het Nieuwsblad het nieuws uit over de prikkelarme ruimtes. Vrijdag zou daarover gestemd worden, maar dat is niet gebeurd. De UGent ontkent echter dat dit het gevolg was van de vele negatieve kritiek op de installatie van de ruimtes.

“Er was vrijdag geen stemming gepland, enkel een eerste lezing van het plan. Er volgt nog een tweede en mogelijk een derde lezing, en pas daarna wordt er gestemd”, klinkt het bij de universiteit. Wanneer de stemming wel zal plaatsvinden, kan de woordvoerster zaterdag niet zeggen.