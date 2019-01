Parket in beroep tegen vrijspraak mensen die migranten onderdak verleenden

Brussel - Het parket-generaal van Brussel heeft beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank in december betreffende het dossier van mensen die migranten onderdak hadden geboden. In dat proces werden vier burgers vrijgesproken. Dat heeft het Burgerplatform zaterdagnamiddag aan Belga meegedeeld. Volgens die steunorganisatie betreft het beroep alle bepalingen van het vonnis, dus ook de vier vrijspraken.

Het Burgerplatform reageert verbaasd op het initiatief van het parket. Justitie “vergist zich van strijd”, oordeelt het steunplatform aan de vluchtelingen, eraan herinnerend dat zelfs de substituten van de procureur des konings de vrijspraak hadden geëist van twee van de “onderdakverleners”. “Solidariteit is geen misdaad”, stelt het Burgerplatform, dat het “moeilijk’ is achter het besluit van het parket “geen politieke druk te zien”.

De correctionele rechtbank van Brussel had op 12 december drie Belgische burgers en een in België wonende burger vrijgesproken. Zij waren ervan beschuldigd, onderdak te hebben geboden aan migranten. Het viertal, onder wie de journalistes Myriam Berghe en Anouk Van Gestel, werden beschuldigd van mensensmokkel en lidmaatschap van een misdaadorganisatie. Acht anderen, in België verblijvende migranten, zaten eveneens in de strafbank. Volgens het parket hebben die anderen zich schuldig gemaakt aan het smokkelen van andere migranten naar Groot-Brittannië door hen tegen betaling op rustplaatsen langs snelwegen aan boord van vrachtwagens te brengen. Zij werden veroordeeld, sommigen met uitstel, tot celstraffen van 12 tot 40 maanden.

Berghe en een andere Belgische worden door het parket aangewreven, sommige van die mensensmokkelaars geholpen te hebben, bijvoorbeeld door hen hun gsm te lenen of hun laptop, of door hen op landkaarten aangeduid te hebben waar zich snelwegparkings bevonden. Anderzijds wil het parket de vrijspraak voor Van Gestel en een jonge, in België verblijvende Tunesiër.