Trump noemt voormalige FBI-top “corrupt”

De Amerikaanse president Donald Trump is niet mals voor de FBI. In een reeks tweets noemt hij de voormalige top van de federale politiedienst ‘corrupt’.

De New York Times publiceerde een artikel waarin staat dat de FBI in 2017 een onderzoek was gestart om uit te zoeken of de president, al dan niet bewust, voor de Russen zou gewerkt hebben.

In een reeks ochtendlijke reeks berichten op Twitter zegt Trump dat ze dat deden “zonder enige reden en met geen enkel bewijs, nadat ik de leugenachtige James Comey had ontslagen”. Hij noemde het voormalige management ook “corrupt” en bestempelde voormalig FBI-baas Comey ook als een corrupte flik.

In een reactie op Twitter kwam James Comey met een citaat van oud-president Franklin Roosevelt: “Ik vraag jullie om mij te beoordelen aan de hand van de vijanden die ik heb gemaakt”.

Ook speciaal aanklager Robert Mueller moest er aan geloven in de twitterbarrage van de Amerikaanse president. Mueller leidt het onderzoek naar mogelijke connecties tussen Trumps presidentcampagne en Rusland. Trump blijft volhouden dat geen enkele andere president strenger is voor Rusland dan hij.

In een tv-interview dat nog moet uitgezonden worden, doet buitenlandminister Michael Pompeo het idee dat Trump een bedreiging zou zijn voor de Amerikaanse veiligheid af als “compleet belachelijk”.

Week vier van de shutdown

De twitterstorm van de Amerikaanse president toont aan dat de zenuwen strak gespannen staan - het rapport van Mueller zou in een eindfase zitten. En dan is er ook nog de shutdown van de overheidsdiensten waar Trump maar geen greep op lijkt te krijgen.

Die shutdown gaat zijn vierde week in, zonder einde in zicht. De president wil enkele miljarden om zijn beloofde grensmuur met Mexico te kunnen bouwen, maar dat is buiten de Democraten gerekend. De voorbije week suggereerde Trump zelfs dat hij overwoog om de noodtoestand uit te roepen om zo andere budgetten te kunnen vrijmaken om aan de bouw te beginnen.

In het artikel dat de New York Times vrijdagavond publiceerde, staat dat de FBI in de dagen na het ontslag van Comey was beginnen onderzoeken of Trump niet met de Russen onder een hoedje speelde. De krant citeerde mensen die dicht betrokken waren bij dat onderzoek.

Amerikaanse inlichtingenofficieren probeerden in te schatten of de acties van hun president een bedreiging zouden kunnen zijn voor de nationale veiligheid. In een tweet zegt Trump daarover dat een aantal voormalige FBI-bazen niet meer zijn dan “een bende losers die de president schade wilden toebrengen”.