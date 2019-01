Denis Odoi tekent voor heerlijke assist én owngoal, Liverpool wint met moeite

Na enkele bekerduels is de Premier League weer in gang geschoten. Leider Liverpool kende alle moeite van de wereld met Brighton en had een strafschop nodig voor de drie punten. Onderaan het klassement kwam Fulham op voorsprong na een héérlijk doelpunt van Schürrle op pass van Denis Odoi, maar Burnley pakte alsnog de drie punten na onder meer een owngoal van diezelfde Odoi. Eerder op de dag leed Arsenal een pijnlijke nederlaag in de Londense derby tegen West Ham.

Liverpool is de fiere leider in de Premier League, maar verloor op de vorige speeldag wel van eerste achtervolger en werd afgelopen maandag uitgeschakeld in de FA Cup. Tegen Brighton & Hove Albion - het nummer 13 in de stand - moest het de goede flow weer te pakken krijgen. Maar dat liep niet van een leien dakje. Een stug Brighton hield al bij al makkelijk stand voor de rust, het stond nog steeds 0-0 na de eerste 45 minuten spelen.

In de tweede helft moesten The Reds uit een ander vaatje tappen en daarbij kregen ze al snel de hulp van ref. Salah ging wel heel makkelijk liggen in duel met Gross en de bal ging op de stip. De Egyptenaar zette zich zelf achter de bal een faalde niet: 0-1.

Het zou voldoende blijken voor de zege. Brighton moest nu wel komen en daardoor viel er ruimte. Liverpool creëerde enkele kansen, maar scoren lukte niet meer. Divock Origi viel in de slotminuten nog in. Met de zege loopt het voorlopig tot zeven punten uit in de stand, Manchester City komt maandag pas in actie.

Fulham kende een droomstart in een rechtstreeks degradatieduel met Burnley. Denis Odoi verstuurde een op maat gesneden lange bal, André Schürrle plukte het leer heerlijk uit de lucht en verschalkte doelman Heaton vervolgens met een prachtige knal. Een wereldgoal en Fulham meteen op rozen.

Maar lang zou het feestje niet duren, halfweg de eerste helft waren de rollen volledig omgedraaid. Eerst kreeg flankspeler Bryan een strakke voorzet tegen zich aangeschoten, doelman Rico had geen verhaal tegen de deviatie en het stond 1-1. Enkele minuten later was het Denis Odoi die zijn hoofd tegen een voorzet zette, maar zo zijn eigen doelman klopte. Twee owngoals op dik drie minuten tijd en Fulham moest achtervolgen.

The Cottagers drukten en probeerden wel, maar Burnley gooide zich met lijf en leden voor elke bal. Het bleef 2-1. Burnley doet zo een uitstekende zaak, Fulham blijft voorlaatste en ziet rode lantaarn Huddersfield - dat in een ander degradatieduel 0-0 speelde tegen Cardiff - naderen tot op drie punten.

Arsenal moest winnen om de top vier in het vizier te houden, maar dat draaide even anders uit. In de Londense derby tegen West Ham bleef het met lege handen achter. Samir Nasri - onlangs aangetrokken na zijn dopingschorsing - vond de amper 19-jarige verdediger Declan Rice en die brak de ban. Arsenal slaagde er niet om terug te komen en kan Chelsea zien uitlopen tot zes punten.