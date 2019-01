Geel hesje overleden na aanrijding: vrachtwagen teruggevonden, chauffeur nog steeds spoorloos

De Nederlandse politie heeft de vrachtwagen teruggevonden waarmee vrijdag een geel hesje in Visé is doodgereden. De chauffeur is nog steeds op de vlucht. Dat heeft het parket gemeld tijdens een persconferentie. Intussen gaat het parket niet uit van een ongeval, maar wel van “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg”.

Afgelopen vrijdag werd omstreeks 19u in het grensplaatsje Visé een actievoerend ‘Geel Hesje’ door een truck doodgereden. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf. Volgens het parket is de chauffeur een 56-jarige Nederlander. Zijn vrachtwagen werd leeg teruggevonden op een Nederlandse snelwegparking.

Er werd een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd tegen de man. Het parket sluit niet uit dat de aanrijding opzettelijk gebeurde. Momenteel worden de feiten gezien als “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg”.

Wat vooraf ging

Het ongeluk gebeurde vrijdagavond tijdens een blokkade van de snelweg naar Maastricht door zo’n 20 gele hesjes. De toegesnelde Belgische politie vroeg de trucker zijn vrachtwagen even verderop op een parkeerplaats neer te zetten, maar die reed gewoon door. Een woordvoerster van de politie in Limburg zei zaterdagochtend dat ook in Nederland “in samenwerking met de Belgische collega’s wordt uitgekeken naar de vrachtwagen”. Volgens haar heeft de Nederlandse politie van de Belgen “bepaalde kenmerken” van het voertuig gekregen op basis waarvan ze ernaar uitkijken. Welke dat zijn, wil ze niet zeggen.

Bij de blokkade van actievoerders in gele hesjes vrijdagavond bij Wezet waren voor zover bekend geen Nederlandse demonstranten betrokken. In Maastricht lopen actievoerders in gele hesjes zaterdagmiddag met een zwarte rouwband tijdens hun wekelijkse tocht door de Limburgse hoofdstad. Ze doen dat uit medeleven met de nabestaanden van de “gele strijder”, laten ze via Facebook weten.

De Waalse gele hesjes houden zaterdag om 14 uur een herdenkingsbijeenkomst bij het station Luik-Guillemins.