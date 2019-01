Assist van Jordan Lukaku overschaduwd door Lazio-supporters die zich (alweer) misdragen

Lazio Rome heeft zich zaterdag geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia na een 4-1 zege tegen derdeklasser Novara Calcio. Jordan Lukaku was goed voor een assist. De aanhang van Lazio liet zich van zijn slechtste kant zien door racistische en antisemitische spreekkoren.

Luis Alberto opende na twaalf minuten de score voor Lazio. Ciro Immobile (20, 35.) breidde nadien de voorsprong met twee doelpunten uit tot 3-0, bij het derde doelpunt kwam de assist van Lukaku. Op slag van rust zorgde Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk, 45+3.) voor de 4-0. Umberto Eusepi (49.) kon na de pauze nog de eer redden voor de bezoekers. Na 62 minuten kreeg Lukaku rust, Silvio Proto kwam niet van de bank.

Verschillende Italiaanse media berichtten na afloop van de wedstrijd over racistische en antisemitische liederen van de Lazio-supporters. Die waren gericht aan aartsrivaal AS Roma en klonken onder meer als “Geel, rood en joods” of nog “Het Roma dat op Afrika lijkt”. Ook de ordetroepen kregen er zaterdag verbaal van langs, na incidenten op dinsdag waarbij Lazio-supporters slaags geraakten met de politie. Acht agenten raakten daarbij gewond.