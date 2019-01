Wat is er aan de hand met de cross? “Het hoort geen Vlaamse kermis te zijn waar zangers en zangeressen de aandacht wegkapen van de atleten”

Vandaag en morgen zijn het hoogdagen voor de cyclocross: het Belgisch ­kampioenschap in Kruibeke. Het zou het feest der feesten moeten zijn, maar het veldrijden dendert niet meer. De kijkcijfers tanen en de ­mensen gaan naar de cross omdat het een kermis is met bier, friet en Laura Lynn. Dat daar toevallig wat ­mannetjes en vrouwtjes in lycra op een fiets ploeteren in een wei, is een ­bijkomstigheid. En het is saai, met een paar (2) vedetten die de rest aan gort rijden en die de organisatoren van de kleine crossjes de keel dichtnijpen met hun looneisen. En het is één groot reclamebordeel, met sponsors en vips die over elkaar tuimelen voor uw aandacht. Dat is de cross.