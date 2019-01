Immigranten en feministen krijgen het zwaar te verduren tijdens scheldtirade van klant in McDonald’s Video: Twitter

In het Engelse Brixton zijn vrijdag erg harde worden gevallen in een restaurant van McDonald’s. Minutenlang begon een van de klanten te schelden richting de werknemers van de zaak. Een video die gemaakt werd door een ooggetuige bracht het voorval aan het licht, al heeft de politie voorlopig geen onderzoek geopend.

Het incident gebeurde vrijdagavond rond tien uur. Volgens Alex Parvenu, de maker van het filmpje, begon de man zijn scheldtirade nadat hij “zijn geld of zijn eten” eiste bij de vrouw aan de kassa. “De persoon voor me probeerde hem te kalmeren, maar in plaats daarvan begon hij racistische dingen te zeggen. Vanaf dat ogenblik begon ik te filmen.”

Niet enkel immigranten moesten het ontgelden. Ook feministen kregen ervan langs toen hij zijn mening verkondigde over wat er allemaal mis is met de wereld. “De wereld is opgebouwd door blanke mannen, maar dat vinden jullie niet leuk, nietwaar?”, zei hij onder meer. “Wij maakten het voor jullie mogelijk om ervan te profiteren.”

De man werd uiteindelijk door een medewerker van McDonald’s en een andere klant uit het restaurant gezet. Intussen ging de video over het incident viraal op Twitter. “Mensen die hem kennen, moeten er zich van bewust zijn dat dit is wie hij echt is”, concludeerde Parvenu nog. Voorlopig heeft de lokale politie niet gereageerd op de beelden.

