Bart De Wever breekt opnieuw lans voor confederalisme en richt pijlen op Vlaanderen: “We zijn in goede handen”

N-VA richt al haar pijlen op de vorming van een nieuwe Vlaamse regering na de verkiezingen van mei. Dat was de boodschap op de nieuwjaarsreceptie van de partij van Bart De Wever. De duizenden aanwezigen kregen tijdens de toespraak geen enkele verwijzing naar de PS te horen. De Wever brak opnieuw een lans voor confederalisme. “Gebruik de Grondwet niet als een wapen tegen de macht van het volk.”

In de Nekkerhal in Mechelen heeft N-VA 2019 feestelijk ingezet. De partij, die tijdens 2018 de federale regering inwisselde voor de oppositie, gaat met volle moed richting de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van mei. In zijn toespraak somde voorzitter Bart De Wever die vier grote speerpunten voor de campagne op.

Zo zetten de Vlaams-nationalisten volop in op het confederalisme. Nadat het communautaire vijf jaar lang in de koelkast opgeborgen heeft gelegen, ontdooien De Wever en co. de oude doelstelling opnieuw. “Het is tijd voor de omslag naar het confederalisme”, aldus De Wever. “Het is onze ambitie om het kader voor een goed, democratisch en stabiel bestuur structureel te verankeren.”

Opvallend was de verwijzing naar de vorming van de Vlaams regering na de verkiezingen van mei. Er wordt al langer gefluisterd dat N-VA die zo snel als mogelijk wil rond hebben, met liefst Jan Jambon als nieuwe minister-president. De Wever leek daarop te alluderen in zijn speech. “Niemand die denkt dat de volgende Vlaamse regering moeilijk te vormen zal zijn, laat staan dat Vlaanderen onbestuurbaar zou worden. We zijn in goede handen.”

In de toespraak zelf was er zelfs geen plaats voor een verwijzing naar de verguisde Parti Socialiste van Elio Di Rupo.

Daarnaast wil N-VA de boer op met het thema onderwijs, al langer een stokpaardje van de partij. Zo claimde De Wever in september al de post van minister van Onderwijs in een toekomstige Vlaamse regering. “Wij moeten alles op alles zetten om de kwaliteit van ons Vlaams onderwijs te blijven verzekeren”, klonk het dan ook vanavond. Ook migratie en identiteit maken integraal deel uit van de campagne. Met de hele Marrakech-saga op de achtergrond is dat allesbehalve een onverwachte zet. “Ik ben fier dat we standvastig zijn gebleven, want dit gaat niet over een detail, maar over de kern van onze overtuiging.”

Ten slotte surft N-VA ook mee op het thema ecologie. Al wil de partij het liever hebben over “ecorealisme”. Kernenergie mag bijvoorbeeld geen taboe zijn. “Wij willen een klimaatbeleid voeren op basis van evidentie en vooruitgangsgeloof”, aldus De Wever.

Sneer naar Michel

Net als vorig jaar brak De Wever een lans voor de Catalaanse politici die opgesloten zitten na hun betrokkenheid bij het onafhankelijkheidsreferendum van de Spaanse regio. “Terwijl wij hier zitten te feesten, zitten negen politieke gevangenen in de cel. Laat ze vrij!”

Daarbij sneerde De Wever naar premier Charles Michel (MR). Die heeft volgens De Wever te weinig gedaan na de wrevel tussen Spanje en Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), naar aanleiding van diens uitspraken over de Catalaanse situatie. Daarbij verloor een Vlaamse vertegenwoordiger in Spanje zelfs zijn diplomatieke status. “Voor onze premier was dit geen diplomatiek incident, alleen een Vlaams personeelsprobleem”, dixit De Wever. “Als zo’n aanval van een EU- land op de vrije meningsuiting van een parlementslid hier geen incident waard is, en als het lot van politieke gevangen u feitelijk niets kan schelen, bespaar ons dan alstublieft pompeuze verklaringen over de goede kant van de geschiedenis. Meet u geen morele superioriteit aan alstublieft, het siert u niet en het past u niet.”

Een verwijzing naar de speech van Michel in Marrakech, waarbij hij België aan de “goede kant van de geschiedenis” plaatste door het VN-Migratieverdrag te tekenen.