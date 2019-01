Enorme ‘huiskat’ aangereden: Nederlandse politie op zoek naar eigenaar

De Limburgse politie heeft een ’indrukwekkend’ katachtig beest dood aangetroffen op de A2 in Nederland. Vermoedelijk is het dier aangereden. De politie is op zoek naar de eigenaar van het dier.

De grote kat die vrijdag op de A2 bij Born werd doodgereden is hoogstwaarschijnlijk een servalkat. Dat zegt Theo Meeks, beheerder van Kasteelpark Born.

De politie meldde zaterdag dat het om een savannah ging, maar Meeks denkt van niet gezien de grootte van de kat. “Een serval weegt wel tien kilo, een savannah vijf tot zes.”

Hij kreeg zaterdag al vroeg telefoon van de Dierenbescherming, die vroeg of het om een beest uit een van zijn verblijven ging. Het Kasteelpark adopteerde afgelopen zomer twee savannahkatten. Meeks zegt dat die nog allebei veilig in hun verblijf zitten. Hij verwacht dat de eigenaar van de doodgereden kat wel zal worden achterhaald, aangezien het beest was gechipt.

Beide soorten katten zijn beschermd en om ze te houden is een vergunning verplicht. De afrikaanse Serval is iets goedkoper dan een Savannah kat. De kostprijs voor een Savannah kat kan, afhankelijk van de raszuiverheid, oplopen tot 40.000 euro.

“Wij komen graag in contact met de eigenaar van dit indrukwekkende beest”, aldus nog de Nederlandse politie.