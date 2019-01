Zelfs op de markt krijg je binnenkort geen plastic zakje meer

Op de wekelijkse markt in Kortrijk worden straks geen plastic zakjes meer uitgedeeld. Ook in andere steden, zoals Sint-Niklaas of Gent, wordt volop geëxperimenteerd met milieuvriendelijkere alternatieven, zoals herbruikbare tassen of netjes. De marktkramers zelf zijn ook vragende partij. “Omdat we zullen moeten, als het straks verboden wordt.”

Een kilo wortelen? In een rood zakje. De gesneden kaas? In een blauwwit gestreept. En voor de kip aan ’t spit nog een groen tasje. Die toestanden op de wekelijkse markt worden steeds zeldzamer. In Brussel zijn ze vandaag zelfs al niet meer te zien, want daar zijn plastic wegwerpzakjes al verboden. Sinds september ook die lichte, voor groente en fruit.

Andere steden volgen intussen dat voorbeeld. Van Stad Gent krijgt de Nationale Vrije Marktkramersvereniging een budget om herbruikbare tassen te maken. “Die delen we op de markt tijdens de Week van de Klant dan bijvoorbeeld gratis uit”, zegt secretaris Alfred Tschernezkaja. “In Gent doen we dat al enkele jaren, maar er komen almaar meer steden bij. In onder meer Lokeren, Aalst en Sint-Niklaas hebben we dat ook al gedaan.”

En Kortrijk denkt nu ook na over zulke herbruikbare tassen, zegt Schepen voor Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A). “Zomaar zakjes verbieden zullen we niet doen, maar we willen er wel voor zorgen dat er minder worden uitgedeeld. Hopelijk nog dit jaar. Want nu is de markt een van de plaatsen waar heel veel zakjes worden gebruikt. Als we daar een alternatief voor vinden, zal dat een grote impact hebben.”

Netje voor groenten

Daar zijn ook de verkopers zich van bewust. Mireille Ghijs, marktkraamster van mutsen en sjaals, ziet dat zij en haar collega’s naar alternatieven zoeken. “We moeten wel, als het plastic zakje straks verboden wordt. Ik vraag klanten altijd of ze wel een zakje nodig hebben en de meesten steken hun aankopen gewoon in de sacoche. Er zijn ook al marktkramers die papieren zakjes geven.”

Zoals Rudi De Wilde, voorzitter van de marktkramersbeweging en zelf verkoper van groente en fruit. “En als mensen bijvoorbeeld geen zak vragen, dan geef ik een extra mandarijn mee. Ter aanmoediging. Al kan het soms niet altijd zonder. Een krop sla kan je niet zomaar los in een tas leggen.”

Daar heeft de afvalintercommunale Miwa iets op gevonden. Sinds september delen ze op de markten van – alweer – Sint-Niklaas, maar ook Stekene, Sint-Gillis-Waas, Temse en Waasmunster netjes uit voor groenten en fruit. “Net omdat we merkten dat mensen voor een kilo appelen toch nog een zakje vroegen, zelfs al hadden ze een herbruikbare tas mee”, zegt Nele De Blieck, projectmedewerker sensibilisering.

Dat het plasticgebruik nu al vermindert op de markt, is maar goed ook, want het verbod van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) op wegwerpzakjes – ook voor groenten en fruit – wacht enkel nog op advies van de Raad van State in februari, zegt haar woordvoerder. “Dit voorjaar nog wordt het definitief van kracht.”