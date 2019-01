Amerikaanse cannabispatiënten vaak high achter het stuur

Meer dan de helft van de Amerikaanse patiënten die cannabis medicinaal gebruiken, kruipt al eens high achter het stuur. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Michigan.

Voor de studie, die verscheen in het vakblad ‘Drug and Alcohol Dependence’, werden in de staat Michigan 790 volwassenen cannabispatiënten ondervraagd over hun rijgewoonten.

Iets meer dan de helft geeft dus toe dat ze onder invloed achter het stuur kruipen, 21 procent zegt zelfs al eens “zeer high” gereden te hebben.

Of daar ongevallen van gekomen zijn, werd niet vermeld.