Minstens 21 doden bij mijnongeval in China

Bij de instorting van een steenkoolmijn in Shenmu, in het noordwesten van China, zijn zaterdag zeker 21 mijnwerkers om het leven gekomen. Dat meldt het Chinese staatspersagentschap Xinhua. Twee mijnwerkers zijn nog vermist.

Er zaten 87 mijnwerkers in de Lijiagou steenkoolmijn van de Baiji Mining Co in Shenmu. 26 konden in veiligheid gebracht worden. Intussen werden 21 lichamen geborgen.

China is vandaag de dag de grootste steenkoolproducent en -consument, maar de mijnen worden als zeer onveilig ervaren.

In 2017 berichtte Xinhua over 217 mijnongevallen met 375 dodelijke slachtoffers. Of daarmee alle ongevallen en slachtoffers gemeld zijn, is lang niet zeker.