Bestuurder met voorlopig rijbewijs maait twee voetgangers van het voetpad en crasht in vitrine

Merksem - Twee voetgangers zijn zaterdagochtend gewond geraakt toen een auto zich in de vitrine van een winkelpand boorde op de Bredabaan in Merksem.

“Om een onbekende reden week een leerling-bestuurder van de rijbaan af en belandde ze in de vitrine van een winkel”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Tijdens het ongeval maaide de bestuurder twee voetgangers van de baan: een man van 18 en een vrouw van 74. Een van raakte licht gewond, de andere zwaargewond. Geen van hen verkeert in levensgevaar. Het gebouw was niet geraakt in de stabiliteit.”

De dame (39) die achter het stuur zat, legde een negatieve ademtest af. Ze was in het bezit van een voorlopig rijbewijs.